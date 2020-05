Lagarde “niet afgeschrikt” door Duits arrest dat ECB verplicht om zich te verantwoorden over obligatie-aankopen

Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft donderdag gezegd dat ze niet afgeschrikt wordt door het arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof eerder deze week. De Duitse rechters geven de ECB drie maanden de tijd om haar obligatie-aankopen te verantwoorden.

“De ECB gaat door, en zal alles doen om haar mandaat te vervullen”, aldus Lagarde op een conferentie georganiseerd door persbureau Bloomberg. Ze liet dus impliciet verstaan dat de centrale bank gaat voortdoen met het massaal opkopen van schuldpapier op de financiële markten. Door dat opkoopprogramma wil de ECB zuurstof geven aan de economie.

Lagarde liet ook nog verstaan dat de ECB in feite geen rekening moet houden met nationale rechtspraak. “We zijn een Europese instelling, verantwoordelijk voor het Europees parlement en onder jurisdictie van het Europees Hof van Justitie”, klonk het.

De Duitse rechters geven de ECB drie maanden de tijd om zich te verantwoorden, maar het is niet zeker of dat antwoord er ook effectief zal komen. Volgens de Financial Times heerst er verdeeldheid binnen de Europese Centrale bank: sommige gouverneurs zouden erg staan op de onafhankelijkheid van de instelling en niet willen dat er verantwoording moet afgelegd worden.