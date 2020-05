Geen sciencefiction: productiehuis wil gejuich uit uw huiskamer in voetbalstadions laten schallen

Een app die het gejuich van supporters vanuit de woonkamer overbrengt naar het voetbalstadion: het is geen sciencefiction. Wel is het het idee van productiehuis Geronimo om voetbalwedstrijden achter gesloten deuren toch sfeervol te laten verlopen.

Home Stadium is de naam van de app die het productiehuis momenteel bouwt. De bedoeling is dat de app geluid opneemt van fans die thuis in de woonkamer voor hun ploeg supporteren, dat samenbundelt tot verstaanbare aanmoedigingen en door de boxen van het stadion laat knallen. Op die manier voelen spelers ondersteuning van de fans in wat anders een stil en kil stadion is én krijgen de supporters thuis op hun beurt via de TV hun eigen hervormde aanmoedigingen te horen.

Promofilmpje in Jan Breydel

Of er veel interesse is in de app is nog onduidelijk, maar wel wil Geronimo binnenkort haar nieuwigheidje het liefst worldwide lanceren. Dat de instructievideo grotendeels werd opgenomen in het Brugse Jan Breydelstadion doet wel vermoeden dat er in België op z’n minst interesse is in Home Stadium.