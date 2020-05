Zoom koopt beveiligheidsfirma Keyware

Zoom, het bedrijf dat sinds de coronacrisis kon profiteren van de toenemende vraag naar videoconferenties maar ook zwaar onder vuur lag voor de gebrekkige beveiliging, heeft nu zijn eerste overname gerealiseerd. Het gaat om het bedrijf Keyware, dat gespecialiseerd is in het versleutelen van bestanden. Financiële details over de overname werden niet bekendgemaakt.