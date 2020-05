Virologen en intensivist doen oproep: “ We rekenen op burgerzin en gezond verstand want als dit virus heropflakkert is dit een ramp”

De drie intussen bekendste virologen van ons land Erika Vlieghe, Marc Van Ranst en Steven Van Gucht hebben samen met intensivist Geert Meyfroidt aan het begin van het VTM Nieuws een oproep gedaan om de nieuwe maatregelen strikt na te volgen.

“Beste mensen, de nieuwe regel van vier die we nu leren kennen, waar we met vier dezelfde mensen in onze bubbel kunnen komen, dat is niet eenvoudig en vier is ook niet veel. Dat weten we”, zegt viroloog Marc Van Ranst aan het begin van het VTM nieuws. “Maar geloof me, dat is het maximum dat we konden doen op dit moment”, gaat hij verder. De viroloog benadrukte ook dat we als bevolking heel fier mogen zijn op onszelf dat we de curve naar beneden aan het krijgen zijn, maar dat meer risico’s nemen voorlopig nog niet mogelijk is.

“Het virus is nog niet verdwenen”

Verder legde viroloog Erika Vlieghe uit te rekenen op burgerzin, gezond verstand en het gevoel van verantwoordelijkheid van de mensen. Ook Viroloog Steven Van Gucht waarschuwde dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn: “De epidemie is aan het krimpen, maar het virus is nog niet verdwenen. We mogen het niet teveel ruimte geven, anders gaat het ons opnieuw aanvallen.”

Intensivist aan het UZ Leuven, Geert Meyfroidt, benadrukte ook dat er nog steeds veel Covid-patiënten in het ziekenhuis liggen maar de andere zorgen ook moeten worden opgestart en er dus heel hard wordt gewerkt. Hij legde ook uit dat een heropflakkering van het virus een ramp zou kunnen betekenen voor zowel de artsen en verpleegkundigen als voor de patiënten.