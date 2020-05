“Te veel bubbels”: vijf gezinnen over hun verscheurende keuze voor vier mensen

Eerst kwam de opluchting. Hoera, we mogen weer vrienden, ouders of familie thuis ontvangen! Daarna volgde het rekenen en tellen, want wie worden onze vier uitverkorenen? Vijf gezinnen vertellen over hun puzzel, die bij de ene gemakkelijker werd gelegd dan bij de ander. “Het is onmogelijk, dus blijven we gewoon thuis.”