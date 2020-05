Elleboog gebruiken bij drukknoppen aan verkeerslichten: lukt dat wel?

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil dat wandelaars en fietsers hun elleboog gebruiken voor de drukknoppen aan verkeerslichten. Ze laat daarvoor duizenden stickers verspreiden. “Het indrukken van een knop aan een verkeerslicht is zo’n doodnormale handeling dat we er soms zelfs niet meer bij nadenken”, zegt ze. “Net daarom willen we er via deze sticker op wijzen niet met de blote handen de bedieningsknoppen aan te raken, maar bijvoorbeeld met de elleboog.”