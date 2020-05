Israëlische president geeft Netanyahu opdracht regering te vormen

De Israëlische president Reuven Rivlin heeft ontslagnemend eerste minister Benjamin Netanyahu donderdagavond officieel de opdracht gegeven om een nieuwe regering samen te stellen. Dat melden de Israëlische media.

Netanyahu krijgt de opdracht nadat de Knesset eerder op de dag twee amendementen goedkeurden die de weg vrijmaakten voor een eenheidsregering met Netanyahu’s Likoedpartij en de centrumalliantie Blauw-Wit van Benny Gantz. De aangepaste teksten maken onder meer het roterend premierschap mogelijk. Netanyahu zal na achttien maanden als regeringsleider worden opgevolgd door Gantz.

Het Israëlische hooggerechtshof had woensdagavond nog de klachten tegen een nieuw mandaat voor premier Benjamin Netanyahu verworpen. De rechtbank zei geen juridische reden te hebben gevonden die de vorming van een regering door Netanyahu verhindert. De 70-jarige politicus is aangeklaagd voor corruptie, maar door de coronacrisis is het proces uitgesteld.

De nieuwe Israëlische regering zou op 13 mei worden ingezworen. Daarmee komt een einde aan de langste politieke crisis in de geschiedenis van het land. Israël heeft al sinds december 2018 geen volwaardige regering meer. Er waren drie verkiezingen nodig om een coalitie tot stand te brengen.