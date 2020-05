Ze lieten de Senaat ontploffen, en toch lijkt iedereen hen vergeten: de exclusief vrouwelijke terreurgroep

De eerste én enige groep terroristen die gesticht en geleid werd door enkel vrouwen. Dat was The May 19 Communist Coalition. Veertig jaar later brengt een nieuw boek die vergeten Amerikaanse terreurcel weer in beeld. Dat de naam nog weinig herinneringen oproept, is opmerkelijk. Want de vrouwen organiseerden gedurfde gevangenisontsnappingen, overvielen geldtransporten en plaatsten een reeks bommen tot in het Capitool toe.