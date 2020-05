Club Brugge aast op Nacer Chadli

Club Brugge wil zijn dominantie volgend seizoen nog vergroten. Daarom toont blauw-zwart interesse in Nacer Chadli (30). De Rode Duivel werd dit seizoen door Anderlecht gehuurd van Monaco, maar RSCA kan hem om financiële redenen niet definitief overnemen. Chadli is gecharmeerd, want Club biedt Champions League-voetbal.

Nacer Chadli was dit seizoen één van de grote uitblinkers. Met acht goals en vijf assists in zeventien matchen was hij één van de beste aanvallers in België, maar Chadli werd ook geplaagd door blessures. Dat weerhoudt Club Brugge er niet van om zijn meerwaarde te zien, zeker mocht Diatta straks vertrekken. Club is overtuigd dat het Chadli op medisch vlak optimaal kan begeleiden.

Voor Anderlecht wordt het sowieso moeilijk om Chadli te houden. Hij werd gehuurd zonder aankoopoptie, maar zelfs met slechts één jaar contract meer bij Monaco is de Duivel quasi onbetaalbaar. Paars-wit – dat geen zotte dingen meer doet – kan hem slechts de helft van zijn Monegaskisch loon bieden. In dat opzicht staat Brugge sterker, want het trok vorig jaar ook Simon Mignolet over de streep.

Chadli was dit seizoen nog trefzeker tégen blauw-zwart. Foto: Photo News

Chadli is alvast gecharmeerd door de Brugse interesse. Hij informeerde bij Mignolet al naar de werkomstandigheden in het nieuwe oefencomplex . De dribbelaar beseft ook dat een Europese topcompetitie op zijn leeftijd en met zijn blessuregevoeligheid niet meer voor hem is weggelegd. Het liefst blijft hij dicht bij zijn familie in België. In ons land heeft hij speelzekerheid en dat vergroot ook zijn kansen op het EK in 2021 en het WK in 2022. Daarom wil hij zich ook niet naar een ver land als China of de Verenigde Staten begeven, waar bondscoach Roberto Martinez hem minder zou volgen.

Redelijke prijs?

Club Brugge is ook een aanlokkelijke optie omdat het Champions League speelt. Chadli stond nog maar twee keer eerder op het kampioenenbal: in 2010 met Twente en in 2018 met Monaco. Blauw-zwart hoopt wel dat de Monegasken een redelijke transferprijs vooropstellen. De club uit het Prinsdom betaalde destijds 12 miljoen voor Chadli, maar met een aflopend contract ligt zijn marktwaarde lager. Bovendien heeft Monaco geld nodig omdat het zwaar wordt getroffen door de coronacrisis.

Voorlopig traint Chadli niet consequent meer mee bij Anderlecht. Hij volgt de ramadan en werkt thuis vaak een individueel programma af in afwachting van de stopzetting van de competitie. De kans dat hij nog een Anderlecht-shirt zal dragen, is klein.