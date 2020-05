Race tegen de klok voor KV Oostende

Vandaag moet KV Oostende bij het BAS aantonen dat de kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen officieel op de rekening van de club komt. Pas dan is Oostende zeker van zijn proflicentie.

Die hele procedure neemt normaal minstens veertien dagen in beslag. Zeker nu banken en notarissen gesloten zijn door de coronacrisis en overnemer Paul Conway niet eens naar België kan reizen. Oostende probeert alles te regelen in zestig uur, maar het is een race tegen de klok. Alles tijdig afronden wordt een huzarenstukje.

