Met Son kun je naar de oorlog: Tottenham-aanvaller vervult legerdienst in Zuid-Korea

Op het veld was hij al een scherpschutter, nu is Son Heung-min (27) dat ook in het leger. De stervoetballer van Tottenham zit in zijn vaderland drie weken lang bij de negende brigade van de marine. In Zuid-Korea moeten nog alle mannen hun legerdienst vervullen en zelfs het verkorte programma is hard. Kruip maar eens in een kamer met traangas.

