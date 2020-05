“Het Belgisch voetbal beleeft de merkwaardige paradox dat de top armer is dan de basis”

Zou de coronacrisis geen goed moment zijn om de Limburgse Noord-Zuidverbinding af te werken? Kevin De Bruyne hoopt van wel. Als hij over tien jaar de nieuwste talenten van KVSK Lommel City moet trainen, staat hij vanuit zijn villa in Bolderberg binnen de twintig minuten aan de Gestelse Dijk. Nu is dat traject nog een processie van rode lichten, dwars door de dorpskernen van Houthalen en Helchteren. De geïsoleerde ligging van Lommel – zelfs naar Limburgse normen – heeft de club altijd de status van buitenbeentje bezorgd.