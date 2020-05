Niet Ben Yedder, wel Kylian Mbappé is topschutter in de Ligue 1 dankzij indrukwekkende statistiek

Kylian Mbappé (21) mag zich sinds donderdag officieel de topscorer van Frankrijk noemen. De Franse steraanvaller van PSG scoorde net als Wissam Ben Yeder 18 treffers, maar haalde het op basis van een bijzondere statistiek: hij had hiervoor 657 minuten minder dan de spits van Monaco.

Het seizoen is in Frankrijk definitief stopgezet en dus eindigden Mbappé en Wissam Ben Yedder samen bovenaan de topschutterslijst met 18 doelpunten. Mbappé had echter beduidend minder speelminuten nodig voor dat totaal. Volgens de Franse krant L’Équipe is dat criterium doorslaggevend.

Mbappé kwam dit seizoen slechts 1.516 minuten in actie in de Ligue 1, hij was dus elke 84 minuten goed voor een doelpunt. Ben Yedder speelde 2.173 minuten namens AS Monaco en is zo goed voor een doelpunt per 120 minuten. Bij Ben Yedder zaten er ook drie omgezette strafschoppen bij en Mbappé leverde bovendien meer assists dan zijn concurrent, met 5 tegenover 4. Vorig jaar kroonde de ploegmaat van Thoms Meunier zich ook tot topschutter in Frankrijk met 33 doelpunten.

Topscorers Ligue 1

1. Kylian Mbappé (PSG) 18

2. Wissam Ben Yedder (Monaco) 18

3. Moussa Dembélé (Lyon) 16

4. Neymar (PSG) 13

5. Victor Osimhen (Lille) 13