En plots zag hij tot zijn verbazing zijn eigen skelet verschijnen: “De mensen zullen denken dat ik gek geworden ben”

Hij was de allereerste mens die tijdens een experiment tot zijn verbazing plots zijn eigen skelet te zien kreeg. Wilhelm Röntgen experimenteerde op zichzelf en op zijn vrouw, om zijn zogenaamde x-stralen uit te testen. De Duitser deed dat in het grootste geheim: niet omdat hij vreesde dat een concurrent zijn uitvinding zou stelen, wel omdat hij bang was dat niemand hem zou geloven.