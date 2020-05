Roeselare krijgt nog geen groen licht van BAS

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) houdt KSV Roeselare nog wat langer in spanning. Op een uitspraak over de licentie voor 1B is het nog minstens wachten tot vrijdag, uiterlijk tot zondag. De West-Vlamingen, die donderdagavond via videoconferentie hun dossier verdedigden, wachten met vertrouwen op de uitspraak.