Harm Van Veldhoven en Peter Maes reageren opgelucht: “Hectische weken achter de rug”

Het voortbestaan van Lommel SK is gered. Donderdag kreeg de club van het BAS haar proflicentie toegewezen en raakte bekend dat de Limburgers in onderhandeling zijn met de groep achter Manchester City voor een overname. Harm Van Veldhoven en Peter Maes zijn opgelucht.

Coördinerend manager Harm Van Veldhoven is opgelucht. Hij gaf toe dat de club een poos met de rug tegen de muur stond. “We hebben hectische weken achter de rug, er is tot woensdagavond hard gewerkt om het licentiedossier rond te krijgen. Dat was geen sinecure in coronatijden. Gelukkig zijn we kunnen doorgaan op de drive, die dit seizoen opnieuw in de club zit. Ik ben ongelooflijk blij dat we een faillissement hebben kunnen afwenden en dat we weer met volle moed kunnen vooruitkijken.”

Van Veldhoven wilde nog niet concreet vooruitblikken. “We zullen zien wat de nabije toekomst brengt, er liggen nog verschillende pistes open. Belangrijk wordt dat de positieve vibe kan geïntegreerd worden in het nieuwe verhaal. We blijven met beide voeten op de grond en gaan zeker niet luid beginnen te roepen. We wachten ook af wat volgende week op de algemene vergadering van de Pro League wordt beslist. Dan weten we pas welke competitie we kunnen tegemoetzien.”

Maes: “Zou een enorme uitdaging zijn”

Peter Maes is als geboren en getogen Lommelaar dolgelukkig dat het voortbestaan van de club verzekerd is. Hij ziet een verlengd verblijf aan de Gestelsedijk zitten, maar weet niet wat de toekomst brengt. “Mocht de overname er komen, dan zou dat een eer zijn voor mijn dorp. Straf dat men dit kan realiseren, zeker in coronatijden. Natuurlijk zou ik openstaan om deel uit te maken van dat verhaal, het zou een enorme uitdaging zijn. Het is alleen de vraag hoe die mensen de toekomst zien. Ik draai al lang genoeg mee in het voetbal om te weten dat andere heren vaak andere wetten installeren.”

Maes hoopt dat de nieuwe eigenaar sportieve continuïteit belangrijk vindt. “Ik blijf het jammer vinden dat het seizoen zo’n abrupt einde heeft gekend. Play-off 2 had ons veel wijzer kunnen maken. Ik ben er zeker van dat hier stevige fundamenten zijn gelegd naar de toekomst toe. Hopelijk zal ook dat de nieuwe eigenaars overtuigen om het project verder te zetten.”

