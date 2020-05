94-jarige ex-president aangeklaagd voor ongewenste intimiteiten

De gewezen Franse president Valéry Giscard d’Estaing is op zijn 94ste aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag. De Duitse tv-journaliste Ann-Kathrin Stracke (37) zegt dat het voormalige staatshoofd zijn hand op haar billen legde tijdens een interview eind 2018 in Parijs. Nadien, toen hij haar een rondleiding gaf en portretten toonde waarop hij afgebeeld staat met alle groten der aarde, raakte hij haar billen opnieuw aan.

De journaliste durfde eerst geen klacht in te dienen, maar gesteund door de #MeToo-beweging zette ze uiteindelijk toch de stap. Haar klacht, zo zegt de Franse krant Le Monde, is op 10 maart aangekomen op het parket van Parijs. Het is afwachten wat dat gaat doen.

Valéry Giscard d’Estaing was president tussen 1974 en 1981.(tg)