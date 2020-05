Banksy toont de échte superheld

De illustere straatartiest Banksy trakteerde het universiteitsziekenhuis van het Engelse Southampton op een gloednieuw werk. Daarin speelt een jongetje met een superheldenpop van een Britse verpleegster mét mondmasker. Batman en Spiderman liggen inmiddels in de prullenbak.

Met het werk, getiteld ‘Game changer’, wil Banksy de gezondheidswerkers eren. Het is nog tot in het najaar te bewonderen in het ziekenhuis. Daarna wordt het geveild. De opbrengst gaat naar de Britse gezondheidszorg, meldt een woordvoerder van de kunstenaar. Eerdere werken van Banksy gingen voor miljoenen over de toonbank. De anonieme straatartiest staat vooral bekend om zijn muurkunst waarin hij op unieke wijze politieke en sociale kritiek levert op de maatschappij. (agg)