Groep rond Manchester City wekt Lommel tot leven

CEO Harm van Veldhoven, technisch directeur Ronny Van Geneugden en trainer Peter Maes konden gisteravond - elk van in hun bronsgroen kot – het glas heffen. Na enkele spannende weken is “hun” SK Lommel gered. De Limburgse 1B-club had op 8 april geen licentie gekregen omdat de voetbalbond bewijzen had gevonden dat de Israëlische eigenaar Udi Shochatovitch geregistreerd stond als makelaar. Bovendien waren bepaalde schulden niet betaald en kon de continuïteit voor volgend seizoen niet gegarandeerd worden

De vzw onder leiding van de gewezen voorzitter Paul Kerkhofs wachtte een race tegen de klok om af te rekenen met Shochatovitch en een nieuwe kandidaat-overnemer te vinden. De Israëlische makelaar gaf zich niet zonder slag of stoot gewonnen en trachtte eerst de club zelf te verkopen. Zo probeerde hij zijn investering terug te verdienen.

Maar kandidaat-kopers bleven uit en de vzw slaagde er in Shochatovitch met de rug tegen de muur te drijven. Bij de overname een jaar geleden was voorzien dat de vzw Lommel het recht had de club terug te kopen voor een symbolische euro als Shochatovitch niet aan bepaalde financiële verplichtingen had voldaan. Omdat een deel van de spelerslonen en schulden niet waren betaald, stond hij zijn aandelen af.

Eerst interesse in Oostende

Het concern boven Manchester City cirkelde al een tijdje boven het Belgische voetbal en was op een bepaald moment kandidaat om KV Oostende over te nemen

Restte deel twee van de operatie-redding: een overnemer vinden. Tot woensdag waren nog twee kandidaten in de race, maar het was snel duidelijk dat de City Football Group (CFG) de beste papieren had. Het concern boven Manchester City cirkelde al een tijdje boven het Belgische voetbal en was op een bepaald moment kandidaat om KV Oostende over te nemen van Marc Coucke. City haakte af op de vraagprijs – 15 miljoen euro – en volgde andere pistes.

Zoals wel meer buitenlandse eigenaars kwam (CFG) in de 1B-reeks terecht. Daar staan clubs geregeld te koop en zijn de prijzen een stuk lager. City betaalt voor Lommel 600.000 euro om de schulden af te lossen en 1,65 miljoen euro werkingsbudget.

Als de overname gefinaliseerd wordt, is het Belgisch voetbal met CFG een nieuwe suikeroom rijker. De groep van CEO Ferran Soriano, ex-Barcelona en City, zou een kapitaal van 4 miljard euro vertegenwoordigen. De groep is voor 78 procent eigendom van de Abu Dhabi United Group, de investeringsmaatschappij van sjeik Mansour, lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi. De eigenaar mag dan een stuk kapitaalkrachtiger zijn dan de vorige, het bedrijfsplan blijft hetzelfde: jong talent rekruteren en met winst verkopen.