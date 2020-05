Iran opgeschrikt door aardbeving

In Iran heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,1. Onder meer Teheran en nog enkele andere steden ten oosten van de hoofdstad werden getroffen.

Het epicentrum lag volgens de staatstelevisie in de stad Damavand, zo’n 70 kilometer ten oosten van Teheran. Ook de provincie Masandaran in het noorden van het land werd door de schok opgeschrikt.

Nog volgens de staatstelevisie is er voorlopig geen nieuws over mogelijke slachtoffers of over de omvang van eventuele schade.

De aardbeving veroorzaakte in ieder geval heel wat paniek. In Teheran verlieten tal van inwoners hun huizen uit angst voor mogelijke naschokken en een eventuele uitbarsting van de vulkaan Damavand. De berg Damavand is met meer dan 5.600 meter de hoogste van Iran.