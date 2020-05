Kim Jong-un feliciteert Chinese president met geboekte vooruitgang in strijd tegen Covid-19

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Chinese president Xi Jinping gefeliciteerd met zijn geboekte succes in de strijd tegen het coronavirus.

Het staatsagentschap KCNA berichtte dat Kim zijn waardering uitsprak voor Xi, die “de kans heeft aangegrepen om de oorlog tegen de epidemie te winnen en tegelijk de strategische en tactische controle behield over de situatie”.

De Noord-Koreaanse leider was de voorbije weken lange tijd uit beeld, wat tot heel wat speculatie leidde over zijn gezondheidstoestand. Zaterdag verscheen hij voor het eerst weer in het openbaar.