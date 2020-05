Sunweb Group bevriest jaar lang prijzen van geannuleerde reizen

De touroperatoren van Sunweb Group (Sunweb, Eliza was here en Totally) gaan een jaar lang de prijzen bevriezen van de geboekte vakanties die wegens de coronacrisis geannuleerd werden. Dat heeft de groep bekendgemaakt. Reizigers die hun vakantie in het water zagen vallen, zullen dus voor dezelfde prijs opnieuw dezelfde vakantie kunnen boeken.