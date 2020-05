Belgen verloren vorig jaar zeker 3 miljoen euro aan cryptomunten

Bij de economische inspectie is het afgelopen jaar voor 2,94 miljoen euro financiële schade aangegeven door Belgen die de dupe waren van beleggingen in cryptomunten. Dat blijkt uit cijfers die PS-Kamerlid Hugues Bayet opvroeg bij minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V), bericht De Tijd vrijdag. In werkelijkheid was de schade waarschijnlijk nog hoger, dit gaat alleen om wat is aangegeven bij de inspectie. “De bedragen worden ook niet altijd meegedeeld door de melders”, zegt de minister.