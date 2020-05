Droge en zonnige vrijdag op komst

Het is vrijdag droog en vrij zonnig met hoge en middelhoge bewolking. We krijgen maxima tussen 19 graden in de Ardennen en 24 graden in de Kempen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe, maar blijft het meestal droog. Enkel in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De minima liggen tussen 7 en 13 graden. Dat zegt het KMI.

Ook zaterdag is het nog meestal droog met opklaringen en hoge wolkenvelden. In het zuiden van het land is de kans op buien groter. De maximumtemperaturen schommelen tussen 17 graden aan zee en 25 graden in de Kempen.

Zondag wordt het zwaarbewolkt en krijgen we regen en buien, vooral in het zuidoosten, waar het ook kan onweren. De maxima liggen iets lager tussen 14 graden aan zee en 20 graden in het centrum van het land.

Volgende week gaat vrij koud van start, met maxima rond 12 à 13 graden op maandag en dinsdag. In de Ardennen kan het maandag aan de grond zelfs licht vriezen. Het blijft beide dagen wel overwegend droog.

Woensdag wordt het weer vrij zonnig, met maxima tot 15 graden in het centrum. Donderdag wisselend bewolkt met op het einde van de dag kans op neerslag en maxima tot 19 graden.