“Een moderne lynchpartij” in Amerika: twee verdachten van moord op zwarte man opgepakt… drie maanden na de feiten

In de Amerikaanse staat Georgia zijn donderdag twee blanke mannen opgepakt op verdenking van de moord op een 25-jarige jogger. Het duo herkende de zwarte man naar eigen zeggen als de dader van eerdere inbraken, reden hem klem en schoten hem dood bij de daaropvolgende vechtpartij. Pijnlijk aspect: de arrestatie komt er pas meer dan drie maanden na de feiten.

23 februari 2020. Ahmaud Arbery, een 25-jarige zwarte Amerikaan, jogt op een landweg in Brunswick, een stadje in de zuidelijke staat Georgia. Gregory McMichael (64), een blanke buurman herkent de “weglopende” jongeman naar eigen zeggen van eerdere inbraken in de wijk, grijpt zijn pistool, en springt samen met zijn zoon Travis (34) en diens shotgun in zijn pick-up. Ze achtervolgen Arbery en rijden hem klem. Er breekt een vechtpartij uit. Arbery wordt driemaal geraakt door schoten uit het shotgun van Travis McMichael. Hij zet nog zeven stappen en valt dan dodelijk gewond neer in het midden van de weg.

Het politierapport dat vervolgens opgemaakt wordt, steunt grotendeels op het verhaal van Gregory McMichael, die omschreven wordt als een “getuige”. De man claimt dat ze Arbery meermaals toegeroepen zouden hebben dat ze “met hem wilden praten”, en dat de jongeman zijn zoon “gewelddadig aanviel” toen die uit de pick-up stapte.

Ahmaud Arbery valt dodelijk gewond neer op de weg. Foto: AP

Drie maanden niets

Vervolgens: niets. De grote leegte. Meer dan drie maanden lang worden vader en zoon McMichael niet aangehouden voor hun betrokkenheid bij de dood van Arbery. Volgens openbare aanklager George Barnhill is er “onvoldoende aanleiding” om het duo te arresteren. “Wat ze deden was volkomen wettelijk”, schrijft hij in een interne nota, verwijzend naar het feit dat de McMichaels het recht hadden om wat zij beschouwden als de verdachte van een misdaad zelf tegen te houden, het zogenaamde ‘citizens arrest’. Het was ook hun recht om wapens te dragen, en zichzelf te verdedigen tegen de “agressie” van Arbery. De ongewapende jongeman had het gevecht volgens Barnhill namelijk zelf uitgelokt, waardoor Travis McMichael “het recht had om dodelijke kracht te gebruiken om zichzelf te beschermen”.

Barnhill wees ook op de eerdere veroordelingen en mentale gezondheidsproblemen van Arbery, die “zijn schijnbaar agressieve natuur en zijn beslissing om een gewapende man aan te vallen” moesten verklaren. Arbery zou er volgens het rapport ook zelf voor gezorgd kunnen hebben dat het shotgun afging door het vast te grijpen.

Travis McMichael had volgens de openbare aanklager het recht om zich te verdedigen tegen de “agressie” van Arbery. Foto: AP

Onder (inter)nationale druk

De ontzetting bij de zwarte Amerikaanse gemeenschap was groot. De zaak trok nationale aandacht: NBA-ster LeBron James en presidentskandidaat Joe Biden eisten gerechtigheid na wat in Amerikaanse media omschreven wordt als “een moderne lynchpartij”. De hashtag #IRunWithMaud ging viraal. Zeker toen afgelopen dinsdag op het internet een video opdook waarin te zien was hoe Arbery werd achtervolgd en neergeschoten, werd de druk op de autoriteiten onhoudbaar.

De zwarte Amerikaanse gemeenschap reageerde ontzet op de zaak en het gebrek aan gevolgen voor de daders. Foto: AP

Op dat moment had openbaar aanklager Barnhill zich al teruggetrokken uit de zaak, nadat was gebleken dat Gregory McMichael twintig jaar lang in zijn kantoor had gewerkt. De nieuwe openbare aanklager kon onder het vergrootglas van de (inter)nationale aandacht niet anders meer dan de McMichaels aan te klagen voor moord. Het duo ontkent dat ze gedreven werden door racisme, en wijzen erop dat Arbery “aanwezig was op een bouwwerf zonder toestemming”, maar werd donderdag dan toch opgepakt. Meer dan drie maanden nadat Ahmaud Arbery op klaarlichte dag in het midden van de weg werd neergeschoten. Hij zou vrijdag 26 jaar oud geworden zijn.