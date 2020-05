Automobilist omgekomen bij botsing op vrachtwagen op E314 in Houthalen

Houthalen-Helchteren -

Bij een verkeersongeval op de E314 in Houthalen-Helchteren richting Nederland is vrijdagochtend een dode gevallen. Een personenwagen knalde rond 5.30 uur op een vrachtwagen tussen het tankstation in Zonhoven en de afrit van Houthalen-Helchteren. De pechstrook en de rechterrijstrook waren een tijdlang versperd.