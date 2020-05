Zestien mensen omgekomen bij aanrijding door trein in India

In India zijn zestien mensen omgekomen toen ze werden aangereden door een goederentrein. Het gaat om arbeidsmigranten die op de sporen aan het lopen waren, meldde de lokale politie vrijdag.

Het ongeval gebeurde in de buurt van de plaats Karmad, in de westelijke staat Maharashtra. “De migranten die langs de sporen aan het wandelen waren, hadden geslapen op de sporen”, zegt het hoofd van de lokale politie, Vishal Nehul. “Ze kwamen vroeg deze ochtend onder de wielen van de goederentrein terecht.”

De groep bestond uit twintig volwassen mannen, die op de terugweg waren naar hun dorpen in de centrale staat Madhya Pradesh. Zestien van hen kwamen om, terwijl één van hen met verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.

“Het is onduidelijk waarom ze hun leven in gevaar hebben gebracht. Misschien dachten ze dat het veilig was om op de sporen te slapen omdat er geen treinen zouden rijden door de coronaviruslockdown”, aldus nog de lokale politie. “We hebben een onderzoek geopend.”

Door de lockdownmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zitten miljoenen arbeiders momenteel zonder werk in India. Dat heeft geleid tot hun massale uitstroom van steden naar dorpen.

Foto: REUTERS