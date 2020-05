Nederland vreest voor EK achter gesloten deuren

Een lege Johan Cruijff Arena is een optie tijdens het EK 2020 in 2021. Foto: BELGAIMAGE

Een uitgelekte brief van minister van Volksgezond, Welzijn en Sport Hugo de Jonge doen Nederlandse voetbalfans bibberen. Daarin staat immers te lezen dat het tot zeker een jaar kan duren alvorens er weer fans toegelaten zullen worden in de stadions. Daarmee dreigt Oranje zijn EK-thuismatchen in een lege tempel te moeten afwerken.

Start citaat. “Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is. Niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk snel, maar een jaar of langer is heel reëel.” Einde citaat.

Geen prettige verrassing

En daar had voetbalminnend Nederland niet op gerekend. In Nederland zouden de competities vanaf 1 september opnieuw kunnen beginnen, maar nu al is zeker dat die beginfase achter gesloten deuren zal verlopen. Iets waar fans en de KNVB vrede mee hadden genomen. Dat die beginfase een jaar of langer zou kunnen duren, maakt de zaak echter helemaal anders. “Dit is geen prettige verrassing”, aldus de KNVB in een reactie aan De Telegraaf. “De ontwikkelingen gaan snel, daarom lijkt ons hetgeen is gemeld in deze fase nogal voorbarig.”

Juichen dreigt Oranje volgende zomer voor een leeg stadion te moeten doen. Foto: Photo News

Als men in Nederland effectief een dik jaar geen fans mag toelaten in het stadion betekent dat dat Oranje ook haar EK-matchen in de eigen Johan Cruijff Arena achter gesloten deuren moet afwerken. Nederland neemt het tijdens dat EK op tegen Oostenrijk, Oekraïne en nog een derde te bepalen tegenstander.