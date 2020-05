Vrouw die Joe Biden beschuldigt roept hem op om uit Amerikaanse verkiezingsrace te stappen

Een voormalige medewerkster van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, die hem beschuldigt van seksuele aanranding, heeft hem opgeroepen om uit de verkiezingsrace te stappen. Dat blijkt uit fragmenten van een televisie-interview die donderdag werden verspreid.

Tara Reade werkte in de jaren negentig voor toenmalig senator Biden. Haar eerste beschuldigingen van ongepaste aanrakingen dateren van april 2019. In maart dit jaar zei de vrouw dat Biden haar tegen een muur duwde in 1993 en haar met zijn vingers penetreerde. Ze zou hem eerst niet willen beschuldigen hebben omdat ze bang was voor de repercussies.

“Ik wil zeggen, jij en ik waren daar, Joe Biden, treedt naar voren en neem je verantwoordelijkheid”, zei Reade in het interview met journaliste Megyn Kelly, dat ze gedeeltelijk publiceerde op Twitter. Reade zei ook dat “hij geen gooi zou moeten doen naar het presidentschap”.

Document uit 1996

Dezelfde dag publiceerde een Californische krant een document uit een rechtszaak uit 1996 tussen Reade en haar ex-man. Die zei dat Reade hem had verteld over “een probleem dat ze op het werk had met seksuele intimidatie in de bureaus van de Amerikaanse senator Joe Biden”. Het document vermeldt niet dat Biden zelf de dader was, noch is er sprake van seksuele aanranding. Maar het lijkt wel het eerste officiële document waarin Reade haar beschuldigingen uit, bericht The Tribune van San Luis Obispo donderdag.

Biden heeft steeds de beschuldigingen ontkend en zegt dat het “nooit gebeurd is”. Enkele Democratische parlementsleden namen al zijn verdediging op.