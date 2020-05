Minister Ducarme werkt aan wetsvoorstel voor ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) legt zijn collega’s binnen de regering normaal gezien volgende week een Koninklijk Besluit voor dat een corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen invoert voor de maanden mei en juni. Dat werd vrijdag vernomen op zijn kabinet.

Volgens minister Ducarme gaat het over “een positieve maatregel voor zelfstandigen die noodgedwongen hun activiteiten moeten terugschroeven omdat ze voor hun kinderen moeten zorgen”. Het zal niet kunnen worden gecumuleerd met het overbruggingsrecht - een vervangingsinkomen voor zelfstandigen.

Het KB is gericht op zelfstandigen in hoofdberoep die het werk voortzetten of hervatten, maar hun arbeidstijd halveren om voor een of meerdere kinderen van jonger dan twaalf jaar of met een handicap te zorgen. Er is sprake van een vergoeding van 645 euro per maand.

Er bestaat al een coronaverlof voor werknemers. En net als in dat stelsel zal het equivalent voor zelfstandigen niet worden afgetrokken van de maximale duur van het mantelzorgverlof voor zelfstandigen. Het gaat dus wel degelijk om extra verlof dat tussen 1 mei en 30 juni moet worden opgenomen, legt het kabinet-Ducarme uit.