Kringloopwinkels vrezen overrompeling bij heropening

De kringloopwinkels vrezen een overrompeling aan de geefpunten bij de heropening maandag. Daarom roepen ze mensen op om “niet allemaal tegelijk” te komen, zo meldt De Kringwinkel vrijdag.

Vanaf maandag kunnen mensen opnieuw terecht bij een van de 145 Kringwinkels in Vlaanderen om spullen te doneren of tweedehands te kopen. Die verwachten grote drukte, met name bij de geefpunten. “Niet alleen door meer ‘gevers’, maar ook omdat ze meer weg te geven hebben”, zegt De Kringwinkel.

“Het begin van de lente is traditioneel al een drukke periode voor onze geefpunten. Uit onderzoek blijkt dat bijna een op de drie Belgen dan een grote schoonmaak houdt. Veel van de spullen die mensen niet meer nodig hebben, krijgen via ons een tweede leven”, zegt Eva Verraes, directeur van Herw! n, de koepel boven onder meer de kringloopwinkels. Op basis van de instroomcijfers van de vorige jaren, liepen de Kringwinkels tussen 17 maart en 10 mei naar schatting minstens 18.000 ton binnengebrachte goederen mis.

Omdat de kringloopwinkels zeven weken gesloten waren én veel mensen extra tijd hadden om thuis op te ruimen, voorspellen ze nu een grote toestroom aan spullen. De Kringwinkel verwacht dat de komende weken minstens 13.500 ton goederen binnen zullen lopen boven op de normale instroom.

Al die spullen zien de kringloopwinkels graag komen, maar liever niet gelijktijdig. Daarom roepen ze mensen op om “liefst niet allemaal tegelijk” te komen. Daarnaast treffen ze maatregelen om ervoor te zorgen dat alles vlot en veilig verloopt. Alle informatie is terug te vinden op de website van De Kringwinkel.