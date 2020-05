Rechts houden,‘wachtbollen’ en evacuatie bij te veel volk: zo ziet winkelen in Gent er straks uit

Gent - Vanaf 11 mei gaan de winkels weer open. Maar shoppen zal er in Gent drastisch anders uitzien. Rechts lopen wordt een must, speciale tags op straat moeten wachtrijen voorkomen en bij te grote drukte zal de politie shoppers evacueren. Dat heeft de Stad in een persbericht bekendgemaakt.

Eerder kondigde de Stad al aan dat er een vaste looprichting komt en wasbakken op pleinen. “Het blijft runshoppen en niet funshoppen”, zegt bevoegd Schepen Sofie Bracke (Open VLD)

Een overzicht van de meest opvallende maatregelen:

1. Ledschermen en metalen constructies in Veldstraat en Langemunt

In alle winkelstraten worden klanten duidelijk geïnformeerd. In de Veldstraat en de Langemunt is dat met overkoepelende metalen constructies en banners (zoals ook bij festivals), aangevuld met ledschermen. Aan de toegangspoorten van alle winkelstraten komen infoborden met de maatregelen.

2. Rechts houden in alle winkelstraten

Alle winkelstraten in de kuip, zoals de Veldstraat, de Langemunt, de Brabantdam en de Nederkouter krijgen voetgangersstromen in twee richtingen. Het algemene principe is dat mensen rechts houden. Er worden tags gespoten die de looprichting meegeven.

3. Eenrichtingsverkeer in smalle straten

In smalle winkelstraten waar een dubbele looprichting niet veilig lukt, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het gaat om de as Koestraat-Mageleinstraat (looprichting van de Vogelmarkt naar het Emilie Braunplein) en de Donkersteeg (looprichting van de Korenmarkt naar het Emilie Braunplein)

4. ‘Wachtbollen’ op straat

Er worden ‘wachtbollen’ op het voetpad aangebracht in de Veldstraat, Langemunt en de as Koestraat-Kalandeberg-Mageleinstraat. Dat moet opeengepakte wachtrijen voorkomen. In andere winkelstraten gebeurt dat met krijttags. Handelaars kunnen zelf tags aanbrengen via een downloadbaar sjabloon op stad.gent/coronavrijwinkelen.

5. Indien nodig, opheffen van parkeerplaatsen

Als ingrijpender maatregelen nodig blijken, dan kunnen ook parkeerplaatsen tijdelijk worden opgeheven. Dat gebeurt na advies van de politie.

6. Warme winkelstraatbegeleiders en wasbekkens

Er worden dertig stewards ingezet om een oogje in het zeil te houden zodat alles veilig verloopt. Op de Korenmarkt, Kalandeberg en het Grootkanonplein komen wasbekkens zodat shoppers op elk moment hun handen kunnen reinigen.

7. Evacuatie bij te veel volk

De politie houdt de loopstromen in de gaten en zal bij te grote drukte in de Kuip de mensen veilig wegleiden. De stewards staan in contact met de patrouilles zodat de politie meteen kan ingrijpen.

8. Extra fietsenstallingen

Naast extra ruimte voor voetgangers komen er ook extra fietsstallingen. Dat moet ervoor zorgen dat “iedereen veilig kan wachten en passeren”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).