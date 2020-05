Noorse politie pakt nieuwe verdachte op in zaak van verdwenen miljonairsvrouw

De Noorse politie heeft een tweede arrestatie uitgevoerd in de zaak van de verdwenen echtgenote van een Noorse miljonair. Het gaat om een dertiger en hij wordt, zo laat de politie vrijdag weten, verdacht van de moord op of betrokkenheid bij de dood van Anne-Elisabeth Hagen. Die is sinds oktober 2018 vermist.

Volgens de politie is de verdachte een kennis van zakenman Tom Hagen, de echtgenoot van Anne-Elisabeth Hagen. Die werd vorige week al opgepakt op verdenking van moord op of betrokkenheid bij de moord op zijn verdwenen partner. Tom Hagen ontkende schuldig te zijn. Donderdag besliste een rechtbank Tom Hagen op borgtocht vrij te laten, maar de openbaar aanklager ging daartegen in beroep.

Anne-Elisabeth Hagen verdween op 31 oktober 2018. Het leek aanvankelijk te gaan om een ontvoering, maar de autoriteiten verklaarden later dat de vrouw vermoedelijk om het leven is gebracht. Het verzoek om losgeld was mogelijk bedoeld om onderzoekers op het verkeerde been te zetten. Dat losgeld werd gevraagd in cryptomunten. De man die nu is aangehouden staat erom bekend thuis te zijn in de wereld van cryptovaluta.