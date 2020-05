Kyle Walker (Man City) zondigt weer tegen coronaregels en neemt Britse pers op de korrel: “Voel mij niet meer veilig in mijn eigen huis”

Manchester City-verdediger Kyle Walker heeft afgelopen nacht op sociale media uitgehaald naar de Britse pers. De Engelse international voelt zich lastiggevallen en maakt zich daarom zorgen om zijn mentale gezondheid. Walker werd voor de tweede keer op korte tijd betrapt op het niet naleven van de quarantaineregels.

Walker kwam begin april negatief in het nieuws toen hij in volle lockdown een feestje bouwde met een vriend en twee prostituees. Deze week werd hij opnieuw in een negatief daglicht gesteld, omdat hij zijn familie was gaan bezoeken en daarbij geen sociale afstand hield. De ploegmaat van Kevin De Bruyne reed woensdag naar Sheffield om er zijn zus te zien die verjaarde. Hij gaf haar een cadeau en knuffelde haar, alvorens door te rijden naar het huis van zijn ouders waar hij “enkele vers gekookte maaltijden ophaalde”.

Op Twitter erkende Walker dat hij begrijpt een voorbeeldrol te spelen in de samenleving. “Maar het mag niet mijn hele familie schaden”, liet hij optekenen. “Ik ben recent door één van de moeilijkste periodes in mijn leven gegaan en neem daarvoor verantwoordelijkheid op. Nu voel ik mij echter lastiggevallen. Dit raakt niet enkel mij, maar ook de gezondheid van mijn familie en mijn jonge kinderen. Ik voel mij zelfs niet veilig in de beslotenheid van mijn eigen huis. Ik heb constant het gevoel gevolgd te worden. Wie verdient dat?”