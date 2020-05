Samsonite Oudenaarde kondigt ontslagen aan

Oudenaarde - De directie van Samsonite in Oudenaarde heeft op een ondernemingsraad aangekondigd dat er ontslagen zullen volgen. “Hoeveel precies is nog niet duidelijk”, zegt vakbondsman Michel Roman van het ACV, “Maar ik verwacht tussen de 10 à 15 procent van het personeel.” Bij het bedrijf werken tussen de 700 à 800 mensen.

De directie maakte zijn intenties donderdag duidelijk op een ondernemingsraad. De vakbonden zijn ongerust. “Door de coronacrisis ligt de reissector op z’n gat”, aldus Michel Roman van de christelijke vakbond, “dan is het niet helemaal onlogisch dat een reiskofferfabrikant in de klappen deelt.”

“Tijdens de ondernemingsraad werd gesteld dat een groot deel van de tijdelijke contracten na afloop niet verlengd zal worden”, verduidelijkt Roman, “maar er zullen ook ontslagen vallen bij de contracten van onbepaal de duur. We lijken af te stevenen op een collectief ontslag, ik verwacht dat zo’n 10 à 15 procent zijn job zal verliezen. Dat is veel, want er werken tussen 700 en 800 mensen bij Samsonite. Ik ga er vanuit dat het bedrijf nu snel via Agoria contact zal opnemen met de vakbonden om te onderhandelen.”

Het nieuws valt voor de vakbondsman niet uit de lucht. “Dit is een wereldwijde crisis, de reissector ligt momenteel gewoon stil”, eindigt hij. “Wie koopt er nu een valies? Wij hopen dat de sector stilaan mag hernemen, maar als dit nog een paar maanden duurt, dan houd ik mijn hart vast voor wat nog komt. De logica gebiedt ons dat te zeggen, maar ik hoop dat het niet zo ver komt.”

Bij Samsonite was de directie niet bereikbaar voor commentaar.