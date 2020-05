Europa-Park in Duitsland opent eind mei opnieuw de deuren

Europa-Park is vanaf 29 mei opnieuw toegankelijk voor het publiek. Door de coronacrisis begint het zomerseizoen voor het grootste attractiepark van Duitsland twee maanden later dan gepland. Eigenlijk hadden de deuren in Rust nabij Freiburg op 28 maart moeten opengaan, maar door de lockdownmaatregelen van de Duitse overheid was dit niet mogelijk.