Waarom 8 mei, het einde van de Tweede Wereldoorlog, destijds geschrapt is als feestdag

75 jaar geleden, op 8 mei, kwam er een einde aan WO II. Maar daar gebeurt amper iets rond. 46 jaar geleden is de feestdag namelijk geschrapt, en dat zonder protest van de bevolking. “Het was een besparingsmaatregel”, zegt Herman De Croo (Open VLD). “In 1974 zat de regering krap bij kas. Een feestdag schrappen, stijfde de staatskas.” Maar volgens hoogleraar Herman Van Goethem speelde ook de sfeer die toen in Vlaanderen heerste een rol.