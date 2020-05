Meer dan 4 op de 5 werkzoekenden bezorgd om geen job te vinden tijdens de coronacrisis

De vrees om geen job te vinden ten gevolge van de coronacrisis is groot, zo blijkt uit een bevraging van de UGent en de VDAB naar de impact van de crisis op werkzoekenden. “Toch wordt er nog steeds vrij intensief naar werk gezocht, alleen gebeurt dit nu op een andere manier”, zegt doctoraatsstudent Jolien Stremersch van de UGent.

Al anderhalve maand moeten we zoveel mogelijk ‘in ons kot blijven’. Voor wie op zoek is naar een job is dit geen sinecure. “Sollicitatiegesprekken worden afgezegd of uitgesteld, jobbeurzen gaan niet door, en ook opleidingen worden geschrapt”, zegt Stremersch, doctoraatsstudent aan de UGent. “Desondanks wordt er toch nog vrij intensief naar een job gezocht. Zij het dan vooral online en met een iets andere focus dan voor de crisis.”

Van de werkzoekenden geeft 86 procent aan bezorgd te zijn om geen werk te vinden ten gevolge van de coronacrisis. Deze bezorgdheid bleek aanzienlijk groter te zijn dan de bezorgdheid die ze hadden vóór de crisis. Vooral vrouwen en werkzoekenden die nog maar pas aan het solliciteren zijn maken zich meer zorgen. “Ondanks de hoge bezorgdheid blijft men niet bij de pakken zitten.”, klinkt het nog. “Meer dan de helft (61 procent) van de werkzoekenden geeft aan veel tijd besteed te hebben aan het zoeken naar een job, al doen ze dat wel op een andere manier.

Bovendien stelt een kwart van de respondenten dat ze door de coronacrisis de focus verleggen. “Men zoekt niet meer strikt in de sector waar men normaal gezien naar werk zoekt, maar men verbreedt de focus naar andere sectoren waar nu wel werk te vinden is”, aldus de onderzoekers. “Ook op vlak van jobaspecten merken we een verandering op. Werkzoekenden geven aan door de coronacrisis meer belang te zullen hechten aan de werkzekerheid (52 procent) en de work-life balans (44 procent) bij het kiezen van een job.”

Het onderzoek ging verder na hoe het gesteld is met het welbevinden en het stressniveau van de werkzoekenden. Zowat 77 procent van de deelnemers gaf aan dat ze door de crisis meer depressieve gevoelens en angstige gedachten dan gewoonlijk ervaren. Daarnaast ervaart ook bijna 1 op de 3 werkzoekenden ernstige tot zeer ernstige stressklachten tijdens de coronacrisis.

Ondanks het verlaagde welbevinden en het hogere stressniveau zijn er toch enkele positieve punten. “Van de werkzoekenden geeft 1 op de 10 aan dat de coronacrisis ook kansen met zich meebrengt. Men heeft nu bijvoorbeeld meer tijd om zich bij te scholen via een online opleidingstraject. Ook het volledig online solliciteren valt in de smaak, men dient zich niet meer te verplaatsen en verliest hierdoor dus geen tijd meer.”