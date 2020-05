Tele-Onthaal: “Eenzaamheidsvirus slaat hard toe in deze crisis”

Sinds de start van de coronacrisis is het aantal oproepen bij de hulplijn Tele-Onthaal fors gestegen. Opvallend is dat 51,3 procent van de oproepers aangeeft voor het eerst te bellen of te chatten met Tele-Onthaal. Dat is bijna 10 procent meer dan gewoonlijk. De grootste toename in nieuwe oproepers is het meest significant bij twee categorieën: de 60-plussers en de alleenstaanden. “Het eenzaamheidsvirus slaat hard toe”, klinkt het.

In de maand maart rinkelde de telefoon bij Tele-Onthaal 16,2 procent meer dan gewoonlijk en werd er 25,2 procent meer getokkeld op het toetsenbord van de chat. Samen goed voor 16,6 procent meer oproepen. In de maand april werd het nog drukker: een kwart meer oproepen dan gewoonlijk (+25,2 procent), uitgesplitst per medium: +24 procent telefoonoproepen en +33,2 procent chatoproepen.

“De coronastorm woedt over heel Vlaanderen: we zitten in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje. Elk zit in zijn eigen boot of eigen scheepje en probeert de woeste golven van het coronavirus te bevaren. Voor ouderen en alleenstaanden is boven water blijven in deze storm vaak bijzonder moeilijk”, zo merkt Tele-Onthaal.

Uit de jaarcijfers van 2019 blijkt dat 19,3 procent van de nieuwe oproepers 60+ is, terwijl in de oproepcijfers van april 2020 blijkt dat 30,4 procent van alle nieuwe oproepers zich in de oudere leeftijdscategorieën bevindt. Anderzijds blijkt ook de groep alleenstaanden hoog vertegenwoordigd in de categorie nieuwe oproepers: 55,63 procent van de nieuwe oproepers is alleenstaand (+7,54 procent).

Alleenstaanden hebben het eveneens extra moeilijk: “Zij hebben geen partner thuis om tegen te praten of kinderen om thuisonderwijs aan te geven. Ouders met kinderen of mensen met een relatie hebben in ieder geval elkaar tijdens de coronacrisis.”

Ook bij de categorie weduw(e)naar noteert Tele-Onthaal een verhoging bij de nieuwe oproepers (+4 procent).