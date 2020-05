Guus Hupperts (ex-Lokeren) wordt opgepikt door VVV

VVV-Venlo heeft vrijdag zijn eerste inkomende transfer voor volgend seizoen voorgesteld. De Nederlandse eersteklasser strikte vleugelaanvaller Guus Hupperts, die sinds het faillissement van Sporting Lokeren van vorige maand een vrije speler was. De 28-jarige Hupperts ondertekende bij Venlo een overeenkomst voor twee seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.

“Toen VVV-Venlo interesse toonde hoefde ik niet lang na te denken”, reageert Hupperts op de clubwebsite. “Eredivisie spelen in de provincie waar ik geboren en getogen ben bij de club waarvan mijn overgrootvader aan de wieg stond. Ik ken daardoor de club én de gemoedelijke cultuur en voel me daar heel prettig bij. VVV-Venlo sprak het vertrouwen in me uit. Samen willen we de lijn, die de club ná de winterstop heeft ingezet, komend seizoen doortrekken. Ik hoop daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen.”

Hupperts kreeg zijn jeugdopleiding bij Roda JC en speelde na zijn doorbraak in het eerste elftal van de Nederlands-Limburgers ook nog voor AZ en Willem II. In de zomer van 2016 maakte hij de overstap naar Sporting Lokeren. Daar kwam hij de voorbije drie seizoenen tot 82 officiële duels, waarin hij twaalf keer scoorde en negen assists gaf.