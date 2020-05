Vijftiger uit Bocholt riskeert 4 jaar cel voor brutale verkrachting zestienjarig meisje

Hasselt / Zonhoven / Houthalen-Helchteren / Bocholt - Een 53-jarige man uit Bocholt riskeert 4 jaar cel en een geldboete voor de brutale aanranding en verkrachting van een zestienjarig meisje. Hij had ook nog een seksuele relatie met een vriendin van het verkrachte slachtoffer. De Hasseltse correctionele rechtbank boog zich vrijdag over het dossier van de man, die op zijn proces niet kwam opdagen. Hij had het meisje op 21 januari 2018 in Houthalen verkracht in een camionette, waar hij achterin twee eenpersoons matrassen had gelegd.

Een gerechtspsychiater sprak van pedoseksuele tendensen bij de man, die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonde ten aanzien van minderjarige meisjes. Hij kon agressief worden, als hij niet meteen zijn zin kreeg. De man had seksuele contacten met het slachtoffer van de verkrachting en met nog een vriendin van haar. Hij had de meisjes leren kennen in het Kapermolenpark in Hasselt. Het slachtoffer verbleef in die tijd in een instelling wegens een problematische thuissituatie omwille van een agressieve stiefvader.

De twee meisjes trokken vaak naar het Kapermolenpark, waar ze door beklaagde benaderd waren. Hij gaf hen hun contactgegevens en sprak nadien met de meisjes af, afwisselend in Houthalen of Zonhoven. Hij knoopte met hen allebei een relatie aan. Als ze samen waren, zorgde hij dat er wiet, speed, coke of alcohol voorhanden was. Op een bepaald ogenblik kwamen de meisjes te weten dat beklaagde met hen beiden seks had en ontstond er een discussie. Op 21 januari 2018 werd hij ermee geconfronteerd en sloegen de stoppen door.

“Hij pakte haar hardhandig aan en dwong haar in de camionette plaats te nemen. Hij dreigde ermee compromitterende filmpjes van haar op het internet te verspreiden. De psychiater stelde vast dat de man een zeer obsessief en controlerend karakter had met een nood aan onmiddellijke behoeftenbevrediging. Cliënte is getekend voor het leven,” zei advocate Kathleen Trumpener namens de burgerlijke partij.

Substituut-procureur Filip Jans meende dat ondanks de leeftijd van zestien jaar de instemming van de meisjes om seksuele contacten te hebben toch enigszins aangetast was. “Er is sowieso het leeftijdsverschil tussen beklaagde en de meisjes. Het slachtoffer verbleef in een instelling en betrof een kwetsbaar persoon. Hij gaf cadeautjes. De drugs en alcohol waren elementen waardoor de geldige toestemming was aangetast,” aldus de openbare aanklager. De rechtbank doet op 5 juni uitspraak.