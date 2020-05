Vlaamse regering stelt nieuwe steunmaatregelen voor: “Geniet van moederdag, maar respecteer de beperkingen”

Vlaams minister-president Jan Jambon roept de Vlaming op “burgerzin” te tonen in de volgende fase van de exitstrategie. “Maak gebruik van het bezoekrecht, geniet zondag van moederdag, maar doe dat binnen de beperkingen die opgelegd zijn”, aldus Jambon op de persconferentie van de Vlaamse regering. Als burgers de regels niet respecteren, is het risico dat de versoepeling moet worden teruggedraaid, aldus Jambon.

De Veiligheidsraad besliste eerder deze week om de lockdown verder te versoepelen. Vanaf maandag 11 mei mogen alle winkels opnieuw de deuren openen en vanaf zondag 10 mei mag elk gezin vier andere mensen thuis ontvangen, maar wel altijd dezelfde vier mensen.

Vlaams minister-president Jan Jambon roept de Vlaming op “burgerzin” te tonen. Zo vraagt hij om “nauwgezet” om te gaan met de spelregels, en bijvoorbeeld nog niet op zaterdag al te starten met het ontvangen van bezoek. “Het is door nauwgezet met die maatregelen om te gaan dat we ze nadien verder kunnen versoepelen. Zo kunnen we telkens stapjes zetten richting het normale”, aldus Jambon.

De Vlaamse regeringsleider waarschuwt ervoor om niet te laks om te springen met de regels. “Het is door de regels te vrij te interpreteren dat we in een situatie komen die niemand wil en waarbij we de versoepeling moeten terugdraaien”. “Maak gebruik van bezoekrecht, geniet van moederdag, maar doe dat binnen de beperkingen die opgelegd zijn”, aldus Jambon.

Handelshuur

De Vlaamse regering heeft ook een akkoord bereikt over een handelshuurregeling. Door de coronacrisis hebben veel handelaars hun pand verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. De Vlaamse overheid engageert zich om maximum twee maanden huur als lening te geven aan de huurder op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt. Zo kunnen huurders tot 25.000 euro lenen aan een rente van twee procent en moet pas na zes maanden gestart worden met de terugbetaling.

Sommige ondernemers kampen door de coronacrisis met problemen om hun vaste kosten, zoals de huur van hun pand, te betalen. Ondernemersorganisatie Unizo legde al een voorstel rond de betaling van de handelshuur op tafel. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) had wel oren naar de vraag voor zo’n handelshuurregeling. Zij heeft nu binnen de Vlaamse regering een akkoord uitgewerkt dat het mogelijk maakt om de betaling van de handelshuur drie of vier maanden op te schorten.

Hoe werkt het systeem? De Vlaamse overheid engageert zich om tot maximum twee maanden huur als lening te geven aan de huurder, op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden huur kwijtscheldt. Als de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt, kan de huurder voor de betaling van maximum twee maanden huur terecht bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen voor een lening. Die lening bedraagt maximaal 25.000 euro over een periode van twee jaar en dient terugbetaald te worden in maximum 18 maanden. De terugbetalingen zelf moeten maar starten na zes maanden. De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2 procent. Enkel ondernemers die hun locatie moesten sluiten omwille van de coronamaatregelen een beroep kunnen doen op het systeem.

Winwinlening

Crevits versoepelt en verruimt ook de mogelijkheden van de winwinlening, het instrument waarmee familie en vrienden kunnen investeren in kmo’s. Vrienden en familie zullen voortaan tot 75.000 euro in plaats van 50.000 euro kunnen lenen aan kmo’s en kunnen de looptijd van de lening zelf bepalen tussen 5 en 10 jaar in plaats van 8 jaar nu. Kmo’s van hun kant kunnen tot 300.000 euro in plaats van 200.000 euro aan win-winleningen hebben. “Op die manier zorgen we ervoor dat bedrijven over extra kapitaal kunnen beschikken in deze moeilijke tijden”, aldus Crevits.