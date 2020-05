Koning Filip, koningin Mathilde en premier Wilmès herdenken einde van Tweede Wereldoorlog aan graf van Onbekende Soldaat

Koning Filip, koningin Mathilde en premier Sophie Wilmès hebben vrijdagvoormiddag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht en hulde gebracht aan de slachtoffers van toen. 75 jaar geleden, op 8 mei 1945, capituleerde Duitsland.

Aan het graf van de Onbekende Soldaat aan de Congreskolom in hartje Brussel vond een korte plechtigheid plaats. Koning Filip legde een bloemenkrans neer bij het graf - hij legde ze er niet echt neer, ze lag er al wegens de coronamaatregelen - waarna premier Wilmès, legerchef Marc Compernol en het koningspaar een minuut stilte in acht namen. Twee trompettisten van de militaire kapel lieten de Last Post weerklinken. Na ondertekening van het gulden boek door het staatshoofd weerklonken nog de Europese hymne en de Brabançonne.

Op 11 november, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, is het een jaarlijkse gewoonte dat koning Filip hulde brengt aan de Onbekende Soldaat, maar op speciale verjaardagen geeft het koningspaar ook het einde van de Tweede Wereldoorlog aandacht. Zo woonde de koning ook vijf jaar geleden, bij de 70ste verjaardag van Bevrijdingsdag, een ceremonie aan de Congreskolom in Brussel bij.