Duitse autoriteiten betwijfelen Amerikaanse theorie over oorsprong van coronavirus: “Poging van Trump om aandacht af te leiden van zijn eigen fouten”

De Duitse autoriteiten hebben “twijfels” geuit over beweringen van de Amerikaanse autoriteiten dat het coronavirus zich vanuit een laboratorium in het Chinese Wuhan zou hebben verspreid. De Duitse inlichtingendienst BND heeft de beweringen in een vertrouwelijk rapport aan minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer geclassificeerd als een berekend afleidingsmanoeuvre. Dat schrijft het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

Woensdag zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat de VS beschikken over “significante bewijzen” dat het nieuwe coronavirus zich vanuit een laboratorium in het Chinese Wuhan heeft verspreid, maar dat ze “geen zekerheid” hebben. Eerder had ook Trump dat beweerd.

Volgens het vertrouwelijke rapport van de Duitse inlichtingendienst BND is de laboratoriumtheorie echter een poging van de Amerikaanse president om “de aandacht af te leiden van zijn eigen fouten en de Amerikaanse woede te richten op China”.

Onbestaand rapport

Volgens de Duitse openbare omroep NDR hebben de Duitse inlichtingendiensten ook twijfels geuit over het bestaan van een rapport van Five Eyes, een Angelsaksische inlichtingenalliantie bestaande uit Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In dat rapport zou China naar verluidt zwaar bekritiseerd worden voor zijn aanpak van de corona-epidemie. Tijdens een vergadering achter gesloten deuren zouden de landen tegen medewerkers van BND nu hebben verklaard “niet op de hoogte te zijn van zo’n rapport”.

De Chinese autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben de beweringen steevast tegengesproken en de wetenschappelijke gemeenschap is het er ook over eens dat het coronavirus van een dier op de mens werd overgedragen.

De Duitse inlichtingendienst heeft China er daarnaast wel van beschuldigd druk te hebben uitgeoefend op de WHO om waarschuwingen over het coronavirus uit te stellen. Daardoor zou er wereldwijd een vertraging zijn van vier tot zes weken om het virus te bestrijden, aldus Der Spiegel nog.