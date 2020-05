Antwerpse Meir bereidt zich voor op “D-Day”

Antwerpen - In Antwerpen hebben handelaars en de stad de nodige maatregelen genomen om maandag te heropenen. Burgemeester Bart De Wever en Comeos-CEO Dominique Michel brachten een bezoek aan twee handelszaken op winkelstraat de Meir, om te kijken hoe zij zich voorbereiden.

“Maandag is voor ons D-Day”, zegt Bart De Wever. “Met de Meir hebben we in onze stad de belangrijkste shopping-as van de lage landen.” Maar de burgemeester is er gerust op dat de heropening van de winkels vlot zal verlopen. “Wij verwachten geen massale toestroom. Omdat de horecazaken nog niet openen, zit ‘fun-shopping’ er nog niet in. Wij verwachten dat de bezoekers ‘run-shoppers’ zijn, die komen winkelen omdat ze echt iets nodig hebben.”

Toch neemt de stad maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig kan verplaatsen in de winkelstraten. Op de Meir zijn op de grond pijlen aangebracht om de aanbevolen wandelrichting aan te geven. Sommige kleinere winkelstraten zijn eenrichting gemaakt. Dit zijn aanbevelingen, merkt Bart De Wever op. “We rekenen op de burgerzin van de shoppers.”

Grote ledschermen herinneren bezoekers aan de regels rond social distancing. Op het plein de Wapper en op de Groenplaats wordt in mobiele toiletten voorzien waar mensen gratis gebruik van kunnen maken, met dispensers met ontsmettingsgel. De stad zal de bezoekersaantallen monitoren met camera’s en via gsm-signalen, om indien mogelijk bij te sturen samen met de lokale politie.

Om te kijken hoe de winkels zich voorbereiden, bezochten De Wever en Comeos-CEO Dominique Michel vrijdag twee handelszaken op de Meir. Zo zijn er dispensers met ontsmettingsgel aan de in- en uitgangen van de winkels en staat een wandelrichting aangegeven op de grond.