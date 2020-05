Meer van Tiberias loopt weer vol

Hevige regenval in de voorbije maanden heeft het waterniveau in het voor Israël erg belangrijke Meer van Tiberias gevoelig doen stijgen. De voorbije jaren zakte het niveau steeds verder weg.

De regen zorgde ervoor dat het niveau op 208,9 meter onder de waterspiegel staat, amper 10 centimeter onder het record. In 2017, toen de regio geteisterd werd door lange periodes van droogte, was het niveau gezakt naar 214 meter onder de waterspiegel.

Het Meer van Tiberias, ook wel het Meer van Galilea genoemd, is het laagste meer ter wereld en het belangrijkste zoetwaterreservoir van Israël. Het is tevens een trekpleister voor pelgrims omdat het meer een prominente rol in de Bijbel speelt. Jezus zou er meerdere mirakels hebben verricht, zoals wandelen over het water en een mensenmassa voeden met slechts vijf broden en twee vissen.