De Efteling mag vanaf 20 mei weer open, tickets kan je enkel online kopen

Vanaf 20 mei zal De Efteling opnieuw de deuren mogen openen. Al is het niet de bedoeling om spontaan een dagje naar het pretpark in te plannen, want wie ernaartoe wil moet op voorhand online een ticket bestellen.

Nadat woensdag de maatregelen rond versoepelingen werden bekendgemaakt in Nederland, begon het park te overleggen met de veiligheidsregio’s over een mogelijke heropening. De Efteling maakte al eerder bekend zeker tot 19 mei gesloten te zullen zijn. Maar nu is dus ook de heropeningsdatum bekend.

Vanaf 20 mei kunnen bezoekers opnieuw naar de Efteling, al zal dat enkel kunnen met op voorhand aangekochte tickets. Op die manier kan er een overzicht worden gehouden op het aantal bezoekers. Alle attracties zullen ook aangepast worden, zodat anderhalve meter afstand houden mogelijk wordt. Er wordt ook extra personeel ingezet om schoon te maken.