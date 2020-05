Tweehonderdduizend mensen sinds maart gevlucht voor geweld in noordoosten Congo

Sinds maart zijn 200.000 mensen mensen gevlucht voor het escalerende geweld in Ituri, in het noordoosten van Congo. Dat meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vrijdag.

De organisatie roept alle betrokken partijen op om de levens van burgers en humanitaire werkzaamheden te respecteren. “Vijf miljoen mensen zijn in Congo uit hun omgeving weggehaald, van wie 1,2 miljoen in de provincie Ituri, aldus UNHCR-woordvoerder Charlie Yaxley tijdens een virtuele persconferentie.

In Ituri strijden militairen van het reguliere leger tegen de gewapende groep Codeco. Die beweert de belangen van de Lendu-gemeenschap (boeren) te verdedigen tegen een andere gemeenschap, de Hema (handelaars en fokkers). Sinds het geweld heropflakkerde in december 2017, zijn volgens de VN meer dan 700 burgers om het leven gekomen.

In december 2019 is een militaire operatie gestart onder bevel van de Congolese regeringstroepen tegen verschillende gewapende groepen in de provincie, wat het geweld nog deed toenemen. In maart voerden de gewapende groepen dan ook nog eens tegenoffensieven uit.