Politie bevrijdt vrouw die drie dagen eerder door haar eigen zoon levend begraven werd

Een 79-jarige verlamde vrouw is gered na drie dagen vast te zitten in een tombe, die gegraven werd door haar zoon. De Chinese autoriteiten konden de vrouw uit haar hachelijke situatie redden. Haar zoon, 58 jaar oud, werd aangehouden.

Het bizarre voorval kwam aan het licht nadat de schoondochter van de vrouw het verdacht vond dat ze haar schoonmoeder al enkele dagen niet meer gehoord of gezien had. De zoon van de bejaarde vrouw had zijn inwonende moeder een paar dagen eerder met de rolstoel ‘bij familie’ afgezet. Hij keerde terug met rolstoel, maar zonder moeder. Nadat de schoondochter geen gehoor kreeg, besloot ze om de vrouw als vermist op te geven. De politie kwam langs en ondervroeg de zoon. Hij gaf snel toe dat hij zijn moeder levend had begraven.

De politie begaf zich vliegensvlug naar de opgegeven locatie en begon met graven. Na enkele minuten hoorden ze geschreeuw en ontdekten ze de vrouw enkel meters onder de grond. Op de videobeelden is te zien hoe de oude vrouw gered kan worden, met de voeten eerst, uit een metersdiepe put. Ze verbleef er maar liefst drie dagen, zonder eten, drinken of daglicht.

De vrouw ligt momenteel in het ziekenhuis, maar haar situatie is stabiel. Haar zoon is aangehouden en een onderzoek is gestart.

bekijk ook

Hond levend begraven na uitbarsting vulkaan, maar wordt 15 dagen later teruggevonden

Ontvoerde vrouw uit kooi bevrijd door agenten: “Help, hij gaat me vermoorden”