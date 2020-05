Corona-ouderschapsverlof toegankelijk voor alle Vlaamse ambtenaren

De federale regeling rond het corona-ouderschapsverlof zal toegankelijk zijn voor alle Vlaamse ambtenaren, ook voor de statutaire ambtenaren. Dat heeft Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open Vld) vrijdag bekendgemaakt. En ambtenaren die hun loopbaanonderbreking hebben onderbroken om tijdens de crisis te kunnen bijspringen, kunnen hun loopbaanonderbreking opnieuw oppikken.

De federale regering zette onlangs het licht op groen voor het corona-ouderschapsverlof of coronaverlof. Dat verlof dient om (pleeg)ouders met kinderen jonger dan 12 jaar toe te laten de coronacrisisperiode te overbruggen.

Dat verlof zal ook toegankelijk zijn voor alle Vlaamse ambtenaren, al blijft het een gunstmaatregel. Volgens Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers zal de regeling ook gelden voor statutaire ambtenaren. “We hebben als regering de ambitie om de twee statuten, van contractuelen en statutairen, zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Dan zou het gek zijn dat contractuele ambtenaren wel een beroep zouden kunnen doen op de regeling en statutairen niet.” “Het is wel een gunstmaatregel die moet afgesproken worden met de lijnmanager”, aldus nog Somers.

Ook in onderwijs

Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zal voor onderwijspersoneel loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof kunnen opgenomen worden met één tiende. “We maken het ook mogelijk dat ouderschapsverlof flexibel kan worden opgenomen en dat de loopbaanonderbreking kan gelden voor medische bijstand en mantelzorg”, aldus Weyts.

Ook het corona-ouderschapsverlof zal in het onderwijs opgenomen kunnen worden, vanaf 1 mei tot 30 juni. Voor het hoger onderwijs kan dat op weekbasis, in het leerplichtonderwijs kan dat enkel per maand omdat er volgens minister Weyts anders problemen dreigen om in vervanging te kunnen voorzien.